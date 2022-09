Juros da casa aumentam 1,011% em agosto

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu em agosto para 1,011%, um incremento de 9,9 pontos base face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro aumentou de 1,289% em julho para 1,523% em agosto.Para o destino de financiamento aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu 9,9 pontos base face a julho, para 1,027%.Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro aumentou 23,3 pontos base face ao mês anterior, fixando-se em 1,528%.O valor médio da prestação subiu 4 euros para 268 euros. Deste valor, 51 euros (19%) correspondem a pagamento de juros e 217 euros (81%) a capital amortizado. Já nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação aumentou 20 euros, para 445 euros.O capital médio em dívida subiu 345 euros face ao mês anterior, fixando-se em 60.750 euros.Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi 128.092 euros, mais 414 euros que em julho.