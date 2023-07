Juros da dívida dos EUA apontam para recessão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A curva de rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos está a dar um sinal preocupante sobre a evolução da maior economia do mundo. Os juros da dívida pública a dois anos atingiram ontem máximos de 2007, nos 5,19%, superando assim as rendibilidades das Obrigações do Tesouro a 10 anos, que se fixaram nos 4,05%. Quer isto dizer que os investidores estão a exigir juros mais elevados para comprarem dívida

...