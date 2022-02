Juros da dívida portuguesa acima de 1% pela primeira vez em 21 meses

Leia Também Dívida alemã a 10 anos volta a terreno positivo a apostar na subida de juros pelo BCE

Pressionados pela alteração no tom do Banco Central Europeu (BCE) e a cada vez maior expectativa de que os estímulos na zona euro sejam retirados de forma mais célere, as "yields" dos países periféricos agravou-se nos últimos dias e hoje os juros da dívida portuguesa a 10 anos superaram mesmo a barreira de 1%, algo que não sucedida desde finais de abril de 2020, quando a Europa enfrentava a primeira vaga da pandemia.A escalada nas "yields" verifica-se em todo o bloco da moeda única, mas é mais acentuada nos países do sul, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia.Esta segunda-feira, a "yield" portuguesa sobe 7,3 pontos base, para 1,033%. Os juros da dívida espanhola também a 10 anos avança igualmente 7,3 pontos, para 1,105%. Já a dívida italiana escala 11,6 pontos base, para 1,859%, e a grega dispara 24 pontos, até aos 2,473%.Mesmo as "bunds" alemãs, "benchmark" para o mercado europeu da dívida sobe 2,5 pontos base e encontra-se nos 0,227%, deixando de estar em valores negativos, como era habitual há longo tempo.Os juros das dívidas públicas têm registado um movimento de agravamento em 2022, devido às pressões inflacionistas, que continuam sem dar sinais de alívio, no entanto esta tendência de subida agravou-se desde o final da semana passada.