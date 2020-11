Juros da dívida pública atingidos por “onda verde”

Não houve “onda azul” nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas seguramente pode falar-se numa onda verde nos juros das obrigações. Da Europa aos Estados Unidos, as “yields” das obrigações estiveram a aliviar, suportadas pela procura por ativos mais seguros e pela perspetiva que não haja um elevado aumento do endividamento nos EUA para financiar um pacote de estímulos de grande dimensão no paí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...