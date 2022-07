Moody’s melhora rating da REN mas desce perspetiva

A Moody’s procedeu a um "upgrade" da classificação da dívida da REN - Redes Energéticas Nacionais, de Baa3 para Baa2, o que significa que a coloca agora no penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, dois níveis acima do chamado lixo (categoria de investimento especulativo).

Apesar desta melhoria do rating, a agência optou por rever em baixa a perspetiva (outlook) para a evolução da qualidade da dívida, que passou de ‘positiva’ para ‘estável’.

A agência sublinha, no seu relatório hoje divulgado, que o atual rating reflete a expectativa da Moody’s de que a REN mantenha as métricas chave da sua dívida em linha com o esperado para uma notação de Baa2 nos próximos três anos – isto depois do início, a 1 de janeiro de 2022, de um novo período regulatório de quatro anos para a transmissão de eletricidade em Portugal.

A empresa liderada por Rodrigo Costa encerrou a sessão desta quarta-feira a somar 0,55% para 2,76 euros por ação.