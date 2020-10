Moody’s prevê 325 mil milhões em emissões sustentáveis

A agência de notação financeira realça que a emissão de obrigações sociais disparou no segundo trimestre, com estas operações a ganharem tração com a covid.

