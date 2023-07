“O objetivo é atingir ‘rating’ A em todas as agências”, diz João Nuno Mendes

O Governo prepara-se para rever a meta da dívida para menos de 100% já no próximo ano. João Nuno Mendes considera que as melhorias à notação do país refletem a diminuição do fardo e a robustez económica.

“O objetivo é atingir ‘rating’ A em todas as agências”, diz João Nuno Mendes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “O objetivo é atingir ‘rating’ A em todas as agências”, diz João Nuno Mendes O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar