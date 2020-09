O que pode fazer subir ou descer o “rating” português

Em abril, a S&P disse que Portugal poderia sobreviver a uma recessão mundial de um ano, mas alertou para os riscos do coronavírus, com potencial impacto no turismo e agravando o défice.

