Obrigações sem espaço para manter ganhos

Com uma quota de mercado de 26,5% na comercialização de fundos estrangeiros em Portugal, o Abanca confirma que se mantém “a dinâmica de crescimento que vem já desde o primeiro trimestre do ano passado”. Segundo Hugo Freitas, perante as reduzidas rendibilidades nas obrigações, a aposta recai agora nos fundos mistos.

