Obrigações verdes duplicam nos últimos dois anos na Zona Euro

O Banco Central Europeu (BCE) afirmou esta terça-feira que o volume de obrigações classificadas como verdes ou sustentáveis duplicou nos últimos dois anos e "cresceu muito mais rapidamente do que o mercado obrigacionista global da Zona Euro".Esta é uma das principais conclusões das novas estatísticas que o BCE publicará para ajudar a analisar os riscos climáticos no setor financeiro e acompanhar a transição verde.Estes novos indicadores também ajudarão a fazer progressos na transição para uma economia com emissões líquidas nulas.Mas os novos indicadores do BCE têm limitações porque são experimentais e analíticos, pelo que não satisfazem todos os requisitos de qualidade das estatísticas oficiais do BCE ou pelo menos são de qualidade inferior.Os indicadores experimentais sobre finanças sustentáveis fornecem uma imagem da dívida classificada como verde, social, sustentável ou ligada à sustentabilidade pelo emitente que é emitida ou detida na Zona Euro.No entanto, o BCE adverte que existe uma falta de normas internacionalmente aceites e harmonizadas sobre o que define uma ligação verde e sustentável e que os dados são, portanto, menos fiáveis."Precisamos de compreender melhor como as alterações climáticas irão afetar o setor financeiro e vice-versa" e para isso é fundamental o desenvolvimento de dados de alta qualidade, disse Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do BCE."Os indicadores são o primeiro passo para ajudar a reduzir a falta de dados relacionados com o clima, o que é crucial para um maior progresso no sentido de uma economia neutra para o clima", acrescentou a economista alemã.Num evento em Estocolmo, Schnabel afirmou recentemente que "o BCE deve intensificar os esforços para apoiar a transição verde".Para tal, o BCE realinhará a sua carteira de dívida soberana para obrigações verdes à medida que os Governos aumentam a oferta de tais obrigações.Estes ajustamentos de carteira tornaram os investimentos verdes mais atrativos, ao reduzir o seu custo de financiamento.No caso das obrigações soberanas alemãs, o rendimento de uma obrigação verde em comparação com uma obrigação convencional com as mesmas características caiu desde setembro de 2020.Além disso, nas operações de liquidez, o BCE limita a percentagem de ativos emitidos por entidades com uma elevada pegada de carbono que os bancos podem utilizar como garantia para pedir dinheiro emprestado.O BCE também terá em conta os riscos relacionados com o clima ao determinar os cortes de valor das obrigações de empresas.Os novos dados mostram que na zona euro a maioria das emissões de carbono são financiadas por fundos de investimento com ações ou obrigações, embora os bancos financiem as empresas com maior intensidade de carbono pelo respetivo volume de negócios.Os indicadores analíticos sobre riscos físicos relacionados com o clima analisam o impacto das inundações, incêndios ou tempestades nas carteiras de empréstimos, obrigações e ações.O risco de tempestades afeta muito as carteiras financeiras na Zona Euro, mas o risco de danos graves é bastante baixo, diz o BCE.