Portugal adia reembolso de quase mil milhões de euros em dívida por seis e 10 anos

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realizou esta quarta-feira a primeira oferta de troca de dívida de 2021, tendo adiado o reembolso de 983 milhões de euros por vários anos.





O instituto liderado por Cristina Casalinho comprou 501 milhões de euros em obrigações que expiravam a 17 de outubro de 2022, com uma taxa de cupão de 2,2%. Além disso, o IGCP também comprou 482 milhões de euros em obrigações que expiravam a 15 de fevereiro de 2024 (taxa de cupão de 5,65%).



Em troca ofereceu 671 milhões de euros em títulos com maturidade até 17 outubro de 2028 (taxa de 2,125%), pelo que adiou assim o reembolso deste montante por seis anos. Também entregou em troca 312 milhões de euros em títulos com maturidade até 18 abril de 2034 (taxa de cupão de 2,25%), pelo que nesta operação o IGCP adiou o reembolso de dívida por 10 anos.



Antes desta oferta de troca, Portugal tinha agendado reembolsos acima de 16 mil milhões de euros em cada um dos anos que ficam agora menos carregados (2022 e 2024). De acordo com último boletim mensal do IGCP, 2027 é o ano com os reembolsos mais elevados (perto de 21 mil milhões de euros).



Esta é a primeira troca de dívida deste ano, depois de no final de 2020 o IGCP ter adiado o reembolso de 1.376,2 milhões de euros por cerca de sete anos.





As operações de troca de dívida fazem parte da estratégia do IGCP nos últimos anos para aliviar os montantes globais de reembolsos para os próximos anos, aproveitando as taxas de juro em mínimos históricos para aliviar os custos de financiamento da dívida.