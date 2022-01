Portugal avança com venda sindicada de dívida a 20 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





BNP Paribas, o Credit Agricole CIB, o Morgan Stanley, o J.P. Morgan, o Nomura e o NovoBanco enquanto "joint lead managers" para a emissão de OT com maturidade em abril de 2042. Não é conhecida a data para a colocação direta junto de investidores internacionais. Nos últimos anos, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP optou por iniciar o ano com uma venda sindicada, ou seja, uma operação em que há um sindicato de bancos que garante a tomada. O custo é mais elevado, mas permite ao país garantir à cabeça uma maior parte do financiamento necessário para o ano. Não foi o caso em 2021, em que a agência liderada por Cristina Casalinho começou o ano com leilões mais pequenos, mas acabaria por recorrer mais tarde a este tipo de operação.



Portugal vai estrear-se este ano nos mercados com uma venda sindicada de obrigações do Tesouro (OT) a 20 anos. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP já contratou um sindicato bancário para avançar com a operação, que deverá acontecer nos próximos dias, segundo noticia a Bloomberg.O IGCP mandatou o

Agora vai voltar a fazê-lo, tal como era a expectativa dos analistas consultados pelo Negócios. A procura não deverá ser um problema para o país, apesar de ser expectável que as "yields" venham a subir face a anteriores colocações em linha com a tendência de agravamento que se vive no mercado.





Portugal chegou a financiar-se a 10 anos com juros negativos, como resultado da recuperação da confiança dos mercados no país após a crise da dívida soberana, mas principalmente graças aos mega-programas de compra de dívida do Banco Central Europeu (BCE). Em 2021, o custo médio de financiamento da nova dívida foi de 0,6% (em 2020 tinha sido 0,5%), o que fica muito abaixo do pico de 5,8% em 2011.

A tendência de quebra expressiva nas taxas de juro em mercado primário e secundário foi generalizada a toda a zona euro, mas está agora a começar a inverter-se. Os bancos centrais de todo o mundo estão a recuar no apoio à medida que a pandemia alivia e vários já estão num caminho de subida das taxas de referência. É o caso do Banco de Inglaterra e da a Reserva Federal dos Estados Unidos, por exemplo.