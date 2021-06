Portugal coloca 1.250 milhões de euros a 3 e 11 meses com juros acima de emissão de abril

O IGCP voltou esta quarta-feira, 16 de junho, ao mercado com dois leilões de linhas de Bilhetes do tesouro (BT), a três e a 11 meses, com as quais encaixou um total de 1.250 milhões de euros, o limite máximo do intervalo previsto para esta operação.A três meses, com maturidade em 17 de setembro próximo, foram colocados 500 milhões de euros em BT tendo o IGCP aceitado pagar um juro de -0,592%, uma taxa apenas superada pelos -0,599% atingidos na última emissão comparável, realizada no passado dia 21 de abril.Já na emissão a 11 meses, com maturidade em 20 de maio de 2022, o valor colocado cifrou-se em 750 milhões de euros a uma taxa de juro média de -0,550%, ligeiramente acima dos -0,558% da emissão de 21 de abril.



Portugal volta assim a conseguir financiar-se a taxas negativas na emissão de títulos em ambas as maturidades, um fator que se verificou em todos os leilões de Bilhetes do Tesouro realizados este ano pelo IGCP, em todas as maturidades (3, 6, 11 e 12 meses).





A procura dos investidores também confirma que continua elevado o apetite dos investidores pela dívida soberana europeia, no contexto de uma política monetária ultra acomodatícia por parte do Banco Central Europeu, como indica Filipe Silva, economista do Banco Carregosa, num comentário enviado ao Negócios.



"A mensagem dos bancos centrais continua a ser o grande mote para as taxas não subirem. Na semana passada, na reunião do BCE, Christine Lagarde deu ao mercado as indicações que este esperava. O suporte por parte dos governos da Zona Euro à economia só será retirado quando existirem sinais claros de que a recuperação económica está em andamento, fase que só agora começou", acrescenta.



A compra de ativos, no âmbito do programa pandémico e que tem um envelope total de 1,85 biliões de euros, vai continuar nos próximos tempos, uma vez que a líder considera ser demasiado precoce para qualquer retirada de apoios. O programa tem para já um período de duração até março de 2022. Já no programa corrente, APP, as compras líquidas vão continuar a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros.