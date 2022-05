Portugal coloca 1.500 milhões de euros a 6 e 12 meses com juros mais altos

Portugal colocou esta quarta-feira 1.500 milhões de euros em emissões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses pagando juros mais elevados do que na anterior operação comparável.



O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública emitiu 625 milhões de euros em BT a seis meses, que vencem em novembro deste ano, com uma yield de -0,179%. Já na emissão a 12 meses foram colocados 875 milhões de euros, com uma yield de 0,236%.



A procura para a emissão de prazo mais curto foi de 2,32 vezes a oferta, enquanto na de 12 meses a procura superou a oferta em 1,65 vezes.



"Face ao último leilão comparável assistimos a uma subida nas taxas. Em março Portugal tinha emitido dívida para o prazo de 6 meses com uma taxa de -0,58% e agora obteve uma taxa de -0,179%% e para os 12 meses tinha obtido uma taxa de -0,49% que comparam com os atuais 0,236%", assinala Filipe Silva, do Banco Carregosa.



"As subidas dos prémios de risco que temos assistido nas últimas semanas tanto na dívida soberana como na dívida das empresas, são fruto das condicionantes atuais e que muita pressão têm colocado sobre os Bancos Centrais. O conflito na Ucrânia veio prolongar e até agravar o tema da inflação, que continua sem dar grandes tréguas. A China impôs novos confinamentos, o que não permite a normalização das cadeias de abastecimento e os Bancos Centrais depois de anunciarem a retirada de estímulos, iniciaram um ciclo de subida de taxas", refere o responsável.



"Com uma presença menos ativa do Banco Central Europeu do lado comprador, era expetável que as taxas subissem, o ritmo a que tudo está a acontecer é que está a ser mais rápido do que se esperava, e quando tal acontece, o mercado ajusta fortemente até atingir novo ponto de equilíbrio. A era das taxas negativas parece estar a chegar ao fim, o que não é necessariamente negativo. Portugal precisa de gerir de uma forma mais cautelosa, o novo custo que começa a ter para a sua dívida, para que tal não se torne outra vez num problema a prazo", conclui.