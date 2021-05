Portugal coloca dívida de curto prazo com taxas negativas recorde

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou hoje um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, tendo angariado os 1.750 milhões de euros previstos.O instituto liderado por Cristina Casalinho colocou 750 milhões em títulos com maturidade em novembro de 2021 (seis meses) e mil milhões de euros no prazo de maio de 2022 (12 meses).