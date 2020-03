Portugal continua a emitir dívida com juros negativos mas não coloca montante pretendido

Num dia de forte turbulência no mercado de obrigações a nível mundial, o IGCP foi ao mercado para colocar títulos de curto prazo. As taxas continuam negativas, embora muito mais altas do que na emissão anterior, e o IGCP não colocou todo o montante pretendido.

O IGCP emitiu 595 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade em setembro de 2020 com uma taxa de -0,089%, o que compara com -0,487% em janeiro.

Emitiu também 405 milhões de euros em títulos com maturidade em março de 2021, com uma taxa de -0,101%, o que compara com -0,482% em janeiro.

No total colocou apenas mil milhões de euros neste duplo leilão de curto prazo. A procura foi bem inferior a leilões anteriores, num dia e quem os investidores estão a fugir das obrigações a nível global, procurando realizar liquidez e receando que os governos vão ficar com as contas públicas desestabilizadas por forma a responder à pandemia do coronavírus.

O IGCP tinha anunciado na semana passada que esta quarta-feira pretendia emitir entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros em títulos com maturidades em 18 de setembro de 2020 e 19 de março de 2021.

Em 19 de fevereiro, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a três e a 11 meses, a taxas de juros mais negativas nos dois prazos. Nesse duplo leilão, a 11 meses foram colocados 950 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,484%, mais negativa do que a registada em 16 de outubro, quando foram colocados 900 milhões de euros a -0,450%. A três meses foram colocados 300 milhões de euros em BT à taxa média de -0,500%, mais negativa do que a verificada em 16 de outubro, quando foram colocados 350 milhões de euros a -0,475%.