Portugal emite até mil milhões a 3 e 9 anos na próxima quarta-feira

2,875%. Já na emissão com maturidade em 17 de outubro de 2031 o cupão é de 0,3%.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP regressa ao mercado na próxima quarta-feira, 12 de outubro, para emitir duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT) a três e nove anos, informou esta sexta-feira a instituição liderada por Miguel Martín.Uma das emissões, com maturidade em 15 de outubro de 2025, oferece um cupão deO montante indicativo global para as duas emissões situa-se entre 750 e mil milhões de euros.Na última emissão comparável, com uma maturidade de nove anos, realizada a 8 de junho, o IGCP colocou a emissão com uma taxa de juro de 2,33%, tendo sido colocados 750 milhões de euros. A procura nessa colocação ascendeu a 2.011 milhões de euros, superando a oferta em 2,68.Ontem, o IGCP divulgou o programa de financiamento para o quarto trimestre, que inclui duas emissões de dívida de curto prazo até ao final do ano.O calendário de leilões de bilhetes do Tesouro (BT) a realizar no quarto trimestre de 2022 arranca a 19 de outubro com uma emissão de títulos com maturidade a 22 de setembro de 2023 (11 meses), com um montante indicativo entre 500 e 750 milhões de euros.A 16 de novembro, o país reabre uma linha de BT a seis meses, com prazo a 19 de maio de 2023, e abre outra linha com prazo a 17 de novembro de 2023, ou seja, a 12 meses. Nesse leilão, o montante indicativo conjunto está fixado entre 750 e 1.000 milhões de euros.