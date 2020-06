Portugal emite com taxas mais negativas. Juro de -0,438% na dívida a 11 meses

O IGCP realizou esta manhã um duplo leilão de dívida de curto prazo, conseguindo taxas de juro mais negativas do que na emissão comparável realizada em maio.

O instituto que gere a dívida pública colocou mil milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade em maio de 2011 (11 meses), com uma taxa de juro de -0,438%.

A 20 de maio, o IGCP tinha colocado mil milhões de euros desta linha que vence em maio do próximo ano, com uma taxa de juro de -0,351%. Essa emissão marcou o regresso de Portugal a taxas negativas nas emissões de curto prazo, depois de no leilão de abril a yield ter sido positiva (0,038%) pela primeira vez em três anos.



A taxa foi assim a mais baixa desde em que em fevereiro o IGCP colocou bilhetes do Tesouro a 11 meses com uma taxa de -0,484%. Na emissão desta quarta-feira a procura por títulos a 11 meses foi 1,92 vezes superior à oferta. Na emissão de abril (também a 11 meses) o rácio tinha sido de 1,38.

No duplo leilão de hoje o IGCP também colocou 250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade em setembro (três meses). A taxa ficou em -0,48%, o que compara com -0,009% na emissão comparável realizada em abril. Também foi a taxa mais baixa desde a emissão de fevereiro (-0,50%).

No total, o instituto liderado por Cristina Casalinho colocou 1.250 milhões de euros, depois de ter pré-anunciado que pretendia emitir entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.