Portugal paga juros mais altos para emitir dívida a dez anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou esta quarta-feira a primeira emissão de dívida de longo prazo desde que se assistiu a uma escalada nos juros das obrigações a nível global, tendo por isso suportado custos de financiamento mais elevados para colocar 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a sete e 10 anos.



O instituto liderado por Cristina Casalinho colocou 625 milhões de euros em títulos com maturidade em 18 de outubro de 2030, tendo suportado uma yield de 0,237%. Em janeiro Portugal tinha colocado dívida a 10 anos pela primeira vez com taxas negativas.

Mas desde então assistiu-se a uma agravamento das taxas de juro das obrigações soberanas, que têm sido um reflexo da subida das expectativas para a inflação e da melhoria das perspetivas para o crescimento económico global.





A taxa de juro no leilão de hoje de títulos a 10 anos é assim a mais elevada desde que em setembro o IGCP aceitou pagar uma taxa de 0,329% para emitir títulos a 10 anos.

No mercado secundário a taxa de juro das obrigações a 10 anos está esta quarta-feira em 0,25%, tendo recentemente atingido um máximo desde setembro de 2020 acima de 0,4%.

Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa, salienta que "a

subida das taxas da dívida soberana nacional, não estão associadas a um risco específico de Portugal, mas sim a um movimento que estamos a assistir em toda a dívida soberana europeia".



"Este movimento está diretamente associado a algum otimismo que os mercados estão a tentar antecipar, relativamente à abertura das economias e ao processo de vacinação que se encontra a decorrer", acrescenta Filipe Silva, lembrando que "este movimento está a ser monitorizado pelos Bancos Centrais, uma vez que se o mesmo for muito acentuado, poderá deitar por terra todas as expetativas criadas, tendo em conta o nível de endividamento dos países, empresas e particulares, que é elevado e, qualquer subida nas taxas acabará por se traduzir em custos mais elevados."

No duplo leilão realizado hoje o IGCP também colocou 625 milhões de euros em títulos com maturidade em 15 de outubro de 2027, tendo a yield ficado em -0,086%.Apesar da escalada dos juros das obrigações, Portugal conseguiu assim financiar-se com taxas negativas no prazo acima de seis anos, o que mostra que se mantém elevado o apetite dos investidores por dívida soberana portuguesa. A taxa de -0,086% compara com a yield de 0,095% na última emissão comparável realizada em agosto do ano passado.Este interesse também é percetível na procura do leilão de hoje. Nos títulos a sete anos a procura excedeu a oferta em 2,57 vezes. Na emissão de títulos a 10 anos o rácio ficou em 2,32 vezes.