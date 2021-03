Portugal passa primeiro teste em ambiente de subida de juros

No primeiro leilão de dívida de longo prazo desde que as taxas de juro começaram a disparar no mercado secundário, o IGCP aceitou pagar uma “yield” mais elevada para emitir a 10 anos, mas conseguiu taxas negativas no prazo mais curto.

Portugal passa primeiro teste em ambiente de subida de juros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.