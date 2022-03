Portugal vai aos mercados na próxima semana financiar entre 1.500 e 1.750 milhões em BT

O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 16 de março pelas 10h30 dois leilões das linhas de BT com maturidades em setembro de 2022 (BT 23SET2022) e em março de 2023 (BT 17MAR2023), com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros", comunicou a agência.



A data já estava prevista no calendário indicativo que tinha sido divulgado pelo organismo liderado por Cristina Casalinho e foi mantida, apesar da situação de forte incerteza na economia gerada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O leilão também vai acontecer uma semana depois de o Banco Central Europeu ter confirmado o caminho de progressiva normalização da política monetária, reduzindo as injeções de liquidez.



O IGCP - a agência que gere os mais de 270 mil milhões de euros de dívida pública - anunciou esta sexta-feira a realização de dois leilões de bilhetes do Tesouro na próxima semana, dia 16 de março.O objetivo é ir buscar entre 1.500 e 1.750 milhões de euros de financiamento a seis e 12 meses.Portugal foi buscar 1.250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro, o valor máximo do intervalo indicativo, a um juro mais baixo do que o conseguido nos anteriores leilões comparáveis. Estes dois leilões foram a três e seis meses e o IGCP conseguiu uma taxa de juro média ponderada de -0,61% e de -0,555%, respetivamente.