Portugal vai emitir dívida a 10 e 14 anos

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai regressar esta quarta-feira às emissões de dívida de longo prazo, realizando um duplo leilão em que tem como objetivo angariar entre mil e 1.250 milhões de euros.

Numa nota publicada hoje, o instituto liderado por Cristina Casalinho anuncia que vai realizar dois leilões das obrigações do Tesouro com maturidade em 17 de outubro de 2031 e 12 de outubro de 2035.

Este duplo leilão é o primeiro desde que, a 7 de abril, o IGCP realizou uma emissão sindicada de dívida a 10 anos, tendo colocado 4 mil milhões de euros em títulos com maturidade em 17 de outubro de 2031 com um taxa de juro em redor de 0,3%.

Portugal vai agora emitir na mesma linha reaberta no mês passado, isto numa altura em que, no mercado secundário, a taxa de juro dos títulos a 10 anos está em 0,496%, bem acima dos valores negativos registados no início do ano.

Nas últimas semanas as yields da dívida soberana têm subido devido às perspetivas de aceleração da inflação e recuperação célere da economia global. Daí que os custos de financiamento dos soberanos também sejam agora mais elevados.