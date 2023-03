Portugal vai emitir duas linhas de obrigações na quarta-feira com juros mais baixos

Portugal anunciou, esta sexta-feira, que vai emitir até 1.000 milhões de euros em duas linhas de obrigações do Tesouro com maturidades em julho de 2032 e outubro de 2035, na próxima quarta-feira. Cupões descem em ambas as linhas.



Mariana Ferreira Azevedo









A emissão, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros, vai envolver uma linha de obrigações com maturidade



em julho de 2032, enquanto a outra vai vencer em outubro de 2035. As taxas de juro associadas à linha a nove anos fixaram-se em 1,65%, enquanto que na de 12 anos o cupão ficou em 0,9%, o que representa uma descida dos juros em ambos os casos.



Na última linha comparável a nove anos, realizada em fevereiro de 2023, Portugal emitiu mil milhões de euros, com maturidade em julho de 2032, e uma taxa de juro de 3,172%. Já na mais longa, emitida há cerca de um ano As taxas de juro associadas à linha a nove anos fixaram-se em 1,65%, enquanto que na de 12 anos o cupão ficou em 0,9%, o que representa uma descida dos juros em ambos os casos.Na última linha comparável a nove anos, realizada em fevereiro de 2023, Portugal emitiu mil milhões de euros, com maturidade em julho de 2032, e uma taxa de juro de 3,172%. Já na mais longa, emitida há cerca de um ano , o IGCP colocou 790 mil milhões de euros em obrigações com maturidade em abril de 2034, a taxa de juro ficou em 2,25%.



(Atualizado às 13:42)



