Portugal volta ao mercado para arrecadar até 1,25 mil milhões em obrigações de longo prazo

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública

O IGCP () anunciou que vai voltar ao mercado no dia 22 de junho, na próxima semana, com o objetivo de arrecadar entre mil milhões e 1,25 mil milhões de euros num duplo leilão de obrigações do Tesouro, segundo o comunicado enviado.O instituto que gere a dívida pública vai realizar um leilão com maturidade em 21 de julho de 2026 (maturidade de seis anos). O IGCP anunciou outra emissão no mesmo dia, com maturidade de 18 de outubro de 2030 (10 anos).O leilão que o IGCP vai realizar na quarta-feira repete o realizado a 10 de junho, dia em que colocou 1.505 milhões de euros em títulos com maturidade a seis e 10 anos.

O instituto que gere a dívida do Estado colocou 920 milhões de euros em obrigações com maturidade em 18 de outubro de 2030 (10 anos), com uma yield de 0,595% emitiu 585 milhões de euros em obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 (seis anos), com uma taxa de 0,137%.



Ainda na passada quarta-feira, a agência colocou 1,75 mil milhões de euros em títulos de dívida de curto prazo, com as taxas de juro a ficarem mais negativas do que no leilão comparável anterior.



Nos títulos com maturidade a 16 de julho de 2021 (12 meses) a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) colocou 1.250 milhões de euros com uma taxa de -0,452%. É a "yield" mais baixa desde que em fevereiro foram emitidos títulos a 12 meses com uma taxa de 0,484%.