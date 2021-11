Portugal volta aos mercados a 10 de novembro para colocar até 1.000 milhões

Uma das emissões destas obrigações do Tesouro (OT) é referente a um leilão cujo prazo de maturidade expira a 17 de outubro de 2031 e outro em 15 de abril de 2037.



Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai voltar a "bater à porta dos mercados" na próxima quarta-feira, dia 10 de novembro, num duplo leilão que tem o objetivo de arrecadar entre 750 e 1.000 milhões de euros, de acordo com uma nota enviada à imprensa.Uma das emissões destas obrigações do Tesouro (OT) é referente a um leilão cujo prazo de maturidade expira a 17 de outubro de 2031 e outro em 15 de abril de 2037. "

anunciou a terceira troca de dívida dos últimos três meses . A operação permitiu adiar o reembolso de obrigações em mais de oito anos.

O IGCP -O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 10 de novembro pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 e 15 de abril de 2037, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros", diz o mesmo documento.Esta operação hoje anunciada surge uma semana antes de uma outra emissão de dívida, que estava já marcado para o dia 17 de novembro, mas de bilhetes do Tesouro (BT), em que Portugal prevê arrecadar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, num duplo leilão de 6 e 12 meses.Nas últimas semanas, a agência que gere a dívida nacional tem estado ativa com várias operações a serem anunciadas, apesar do chumbo do Orçamento do Estado e das eleições legislativas que foram convocadas para o próximo dia 30 de janeiro.No final de outubro