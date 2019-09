Portugueses já investiram 650 milhões em certificados em 2019

O ambiente de taxas de juro zero continua a empurrar os portugueses para os certificados de poupança do Estado. Durante os primeiros oito meses do ano entraram cerca de 650 milhões de euros nos certificados de aforro e nos certificados do tesouro, com o investimento nestes produtos a acelerar em agosto.





Os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) captaram 68 milhões de euros em agosto, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal. Trata-se do volume de subscrições mais elevado desde maio. No acumulado dos oito primeiros meses de 2019, este produto já recebeu 530 milhões de euros.