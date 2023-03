Scope Ratings sobe notação de Portugal para sétimo nível de qualidade

A agência de notação financeira europeia Scope Ratings elevou esta sexta-feira a classificação da dívida soberana da República Portuguesa, que passou de BBB+ para A-. Com este "upgrade", a notação de Portugal está agora no sétimo nível de investimento de qualidade - é o mesmo que é atribuído pela canadiana DBRS, mas está acima das notas da Moody’s, Fitch e S&P.





Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) passou de positivo para estável. Foi a 13 de maio do ano passado que a Scope elevou a perspetiva de estável para positiva, tendo reiterado essa posição na avaliação de 28 de outubro - e agora, com a subida do rating, o "outlook" regressa ao patamar anterior.





No relatório divulgado esta sexta-feira, a Scope fundamenta a sua decisão de melhoria do rating no facto de Portugal revelar um progresso sustentado dos fundamentais em matéria orçamental, "suportados por um forte compromisso para com uma política orçamental prudente".

"Esta melhoria é enfatizada por um recuo estável do défice orçamental face aos seus pares europeus, com a Scope a projetar que assim continue no médio prazo", sublinha. "Estes desenvolvimentos apoiam a sustentabilidade orçamental do país no longo prazo, já que facultam uma maior capacidade para gerir pressões orçamentais".

A contribuir para a decisão da subida da classificação esteve também a "tendência contínua de redução do rácio da dívida de Portugal face ao PIB", adianta o relatório. "Esta evolução positiva é sustentada adicionalmente pelo robusto desempenho do crescimento de Portugal e pelo seu perfil de dívida favorável. Estes fatores ajudaram a mitigar em parte o aumento de custos da emissão de dívida e contribuíram para reduzir o encargo total da dívida do país", salienta a Scope.





A atribuição de uma perspetiva estável reflete a visão da Scope de que os riscos para o rating de Portugal são equilibrados nos próximos 12 a 18 meses.



A próxima avaliação que a Scope tem agendada para Portugal é a 8 de setembro. A agência é reconhecida como ECAI (Agência de Notação Externa) na União Europeia.

A Scope Ratings foi a primeira agência europeia de notação financeira a ser mandatada pela Comissão Europeia, em junho do ano passado, para classificar os seus instrumentos de dívida.