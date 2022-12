Semapa emite empréstimo obrigacionista de 100 milhões

A Semapa emitiu um empréstimo obrigacionista no valor de 100 milhões de euros, que vence em 2027. A informação foi avançada em comunicado enviado à CMVM pela "holding" que controla a Navigator (pasta e papel) e a Secil (negócio do cimento).



"A Semapa informa que procedeu, na presente data, à emissão de um empréstimo obrigacionista denominado "SEMAPA/2022 - 2027", por subscrição particular, no montante de 100.000.000,00 (cem milhões de euros), com vencimento em 26 de outubro de 2027 e organizado conjuntamente pelo Banco Comercial Português, S.A. e Caixa Geral de Depósitos, S.A. Caixa - Banco de Investimento", pode ler-se no documento.





A papeleira informa ainda "que esta operação tem em vista o prolongamento da maturidade da sua dívida financeira".A empresa não divulgou mais detalhes sobre a operação, incluindo a taxa de juro a pagar aos investidores.