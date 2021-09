Será hoje que a Moody’s melhora o rating português? Talvez não

Está a fazer três anos que a Moody’s retirou Portugal do “lixo”, com a dívida no último nível de investimento de qualidade. É a agência que atribui o rating mais baixo ao país, mas a que tem melhor perspetiva. Será hoje que eleva a notação?

