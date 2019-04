S&P mantém “rating” de Itália

A agência de notação financeira decidiu não mexer no “rating” de Itália, mantendo-o dois níveis acima do patamar considerado “lixo”. Mas também manteve a perspetiva “negativa”, o indica que poderá vir a cortar a nota de Roma.

A Standard & Poor’s (S&P) manteve a avaliação do rating de Itália em "BBB", o que significa que o investimento em dívida italiana está a apenas dois níveis do patamar conhecido como "lixo", ou seja, entra no patamar em que os investimentos são considerados especulativos, pelo seu risco de incumprimento.