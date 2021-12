Tesouro quer emitir 26 mil milhões de euros em nova dívida em 2022

Mesmo sem Orçamento do Estado (OE) para 2022, a agência que gere a dívida pública está a desenhar os planos para o próximo ano. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou aos investidores internacionais, numa apresentação divulgada no site, que pretende emitir até 26 mil milhões de euros no próximo ano, entre obrigações (OT) e bilhetes do Tesouro (BT).

