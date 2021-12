Tesouro tem margem para emitir quase 5 mil milhões em nova dívida até haver OE

Leia Também Tesouro quer emitir 26 mil milhões de euros em nova dívida em 2022

O Governo autorizou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) a emitir quase 5 mil milhões de euros em nova dívida até haver Orçamento do Estado para 2022. O Tesouro terá, assim, margem para emitir empréstimos públicos até a um montante máximo de 25% do endividamento líquido autorizado em 2021.A resolução do Conselho de Ministros foi publicada esta sexta-feira em Diário da República . O Governo justifica a autorização de emissão de nova dívida com a "necessidade de assegurar o regular financiamento do Estado", depois de a proposta orçamental para 2022 ter sido chumbada no Parlamento, o que vai conduzir o país para eleições antecipadas a 30 de janeiro.Com o país a entrar em duodécimos já em janeiro, o Governo sublinha que a lei permite-lhe "autorizar a emissão e contratação de dívida pública fundada até um valor equivalente à soma das amortizações que entretanto se vençam com 25% do montante máximo do acréscimo de endividamento líquido autorizado no exercício orçamental imediatamente anterior", ou seja, 4.975.000.000 euros.Sem perder de vista esse teto máximo, o Governo autoriza o IGCP a emitir obrigações do Tesouro até ao montante máximo de 22 mil milhões de euros, com o valor nominal mínimo de um cêntimo. O IGCP pode, porém, "estabelecer outro valor".O prazo de vencimento dessas obrigações não pode exceder 50 anos e a taxa de juro, condições de pagamento e regime de reembolso são estabelecidos pelo IGCP.A agência liderada por Cristina Casalinho fica também autorizado a emitir dívida pública fundada sob a forma de bilhetes do tesouro até ao montante máximo de 11 mil milhões de euros, emitir certificados de aforro e de certificados do tesouro poupança valor até 6 mil milhões e emitir outra dívida pública fundada, "denominada em moeda com ou sem curso legal em Portugal", até 10 mil milhões.Os empréstimos públicos realizados serão depois ratificados no Orçamento do Estado que vier a ser aprovado para 2022. O ministro das Finanças poderá, no entanto, "anular ou reduzir os montantes autorizados, mas não colocados, de alguma ou algumas das formas de representação de empréstimos públicos previstas" ou "aumentar, no mesmo valor, os montantes autorizados para outra ou outras dessas formas".