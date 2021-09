Yellen alerta que EUA podem entrar em "default" em outubro

Numa carta enviada aos líderes do Congresso, a governante refere que se o Congresso não aprovar um aumento do limite da dívida, o departamento que dirige ficará sem dinheiro e esgotará as medidas "extraordinárias" para manter o governo federal dentro do seu limite de dívida legal em algum momento do próximo mês."Uma vez esgotadas todas as medidas disponíveis e o dinheiro disponível, os Estados Unidos não poderão cumprir as suas obrigações pela primeira vez na nossa história", acrescenta a missiva da secretária do Tesouro dos EUA.Janet Yellen escreveu esta carta aos democratas Nancy Pelosi e Chuck Schumer, presidente da Câmara dos Representantes e líder da maioria no Senado, respetivamente, e aos republicanos que lideram o seu partido na Câmara dos Representantes e no Senado, Kevin McCarthy e Mitch McConnell.O departamento do Tesouro tomou as chamadas "medidas extraordinárias" para evitar que os EUA não cumpram a dívida nacional desde que o limite do défice federal foi reimposto em 01 de agosto.Se o Tesouro ficar sem meios para evitar um incumprimento sem pedir mais dinheiro emprestado, a incapacidade dos EUA para pagar as suas dívidas poderia criar um terramoto no sistema financeiro, disse Janet Yellen.A governante instou os legisladores durante meses a aumentarem o limite da dívida antes de ser reimposto em agosto, avisando que um atraso poderia "causar danos irreparáveis à economia dos EUA e aos mercados financeiros globais".Desde então, apelou ao Congresso para dar ao Tesouro a capacidade de pagar as dívidas já aprovadas pelos anteriores presidentes e congressistas.