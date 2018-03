Banco de Inglaterra mantém taxa de juro em 0,5% mas não afasta subida em Maio

O Banco de Inglaterra (BoE) confirmou as expectativas do mercado ao anunciar esta quinta-feira, 22 de Março, que vai manter inalterada a taxa de juro directora do Reino Unido em 0,5%.





Sete dos nove membros do comité de política monetária do banco central inglês votaram a favor da manutenção dos juros, pelo que apenas dois votaram favoravelmente a uma subida já nesta quinta-feira.