Centeno pede cautela após aumento histórico de juros do BCE

O governador do Banco de Portugal e membro do conselho do BCE pede “pequenos passos” nas próximas decisões sobre as taxas de juro. Defende que devem ser “previsíveis” e sem avanços e recuos.



Bruno Colaço Negócios com Bloomberg 11:23







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O governador do Banco de Portugal e membro do conselho do Banco Central Europeu defendeu, em declarações à Bloomberg, cautela nas próximas decisões de política monetária, depois de ter feito o maior aumento das taxas de juro na semana passada ao decidir por uma aceleração de 75 pontos base.



Mário Centeno reconhece que embora a decisão de acelerar o ritmo de subida das taxas tenha sido "muito importante", as autoridades devem "permanecer previsíveis e agir na margem em passos tão pequenos quanto possível", afirmou o governador do banco central nacional. E alertou para o perigo de uma avanços e recuos da política monetária. "O pior cenário para o decisor de políticas é a perceção de avanços e recuos, correndo atrás dos dados", afirmou.



O governador fez estas afirmações um dia depois de o BCE ter decidido avançar com o maior aumento das taxas de juro, em 75 pontos base, colando-se à urgência já apontada pela Reserva Federal norte-americana, num maior aperto monetário para fazer face à elevada inflação.



"As taxas de juros são claramente o melhor instrumento para lidarmos com a situação atual", defendeu Centeno. Saber mais Mário Centeno Banco de Portugal Banco Central Europeu juros

Centeno pede cautela após aumento histórico de juros do BCE









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Centeno pede cautela após aumento histórico de juros do BCE O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar