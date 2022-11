Ganhos da banca com juros elevados “serão neutralizados” pela desaceleração

A subida das taxas de juro pelos principais bancos centrais globais, para travar a inflação, está a ajudar as contas dos bancos, mas o efeito não será duradouro devido aos efeitos da desaceleração económica no negócio financeiro, segundo diz o estratego-chefe global do Credit Suisse.

Ganhos da banca com juros elevados “serão neutralizados” pela desaceleração









