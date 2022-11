Juro dos novos créditos para a casa atinge 2,23%, máximo de outubro de 2015

2,23%

em setembro,

Os novos créditos concedidos pelos bancos às famílias para comprarem casa atingiramo valor mais elevado desde outubro de 2015. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, a banca emprestou 1.338 milhões de euros com esta finalidade.

Em setembro, os bancos concederam 2.006 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares, mais 136 milhões de euros do que em agosto: 1.338 milhões de crédito à habitação, 467 milhões de crédito ao consumo e 201 milhões de crédito para outros fins. Enquanto o consumo recuou, no caso da casa e de outros fins, foi um aumento face ao mês anterior.



Estes créditos foram, contudo, concedidos a um custo mais elevado já que a taxa de juro média subiu de 2,01% em agosto para 2,23% em setembro. "Esta evolução está em linha com a subida das taxas médias da Euribor em agosto. Em setembro, 87% do montante dos novos empréstimos à habitação utilizou como indexantes a Euribor a 6 ou a 12 meses", explica o Banco de Portugal.





Nos novos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média aliviou de 7,94% em agosto para 7,85% em setembro. Já no caso das empresas, a taxa de juro média dos empréstimos voltou a aumentar e fixou-se em 3,04% (2,73% em agosto). A taxa de juro média subiu tanto nos empréstimos até 1 milhão de euros (de 2,96% para 3,3%) como nos empréstimos acima de 1 milhão de euros (de 2,32% para 2,74%).



Em setembro, o montante de novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas foi de 1.815 milhões de euros, mais 534 milhões de euros do que no mês anterior. Uma análise por escalão de montante mostra que foram emprestados 966 milhões de euros nos empréstimos até 1 milhão de euros (822 milhões em agosto) e 849 milhões de euros nos empréstimos acima de 1 milhão de euros (460 milhões em agosto).

