Juros da dívida espanhola em mínimos de 16 meses após subida de rating pela S&P

Os juros associados à dívida pública espanhola seguem em queda generalizada, contrariando a tendência registada na maior parte dos países da Zona Euro. A justificar esta tendência está o facto de, na sexta-feira passada, a agência de notação financeira Standard & Poor’s ter elevado em um nível a classificação atribuída a Espanha de "BBB+" para "A-".





Nesta altura, a taxa de juro associada às obrigações de dívida espanhola no prazo de referência a 10 anos está a recuar 1,4 pontos base para 1,255%, isto depois de esta manhã a "yield" já ter tocado nos 1,240%, o menor valor desde 9 de Novembro de 2016.