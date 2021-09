Porque está o BCE a rever a sua estratégia de estímulos? O BdP explica

A política monetária do Banco Central Europeu (BCE) tem sofreu importantes alterações nos últimos anos. A descida das taxas de juro para valores mínimos, na resposta às crises, deixou a autoridade liderada por Christine Lagarde com menos margem de manobra para estimular a economia, o que forçou a entidade a recorrer a outros instrumentos, como a compra de títulos de dívida.





A reabertura da economia e a recuperação dos números do consumo têm-se refletido numa subida do índice de preços no consumidor, colocando pressão adicional no BCE para rever a sua política monetária. Uma situação que levou o BCE a rever a sua meta para a inflação, passando a adotar uma inflação simétrica de 2%.





O Banco de Portugal explica o porquê desta decisão.