Advogado do Diabo - Episódio 43

No episódio desta semana de Advogado do Diabo, videocast do Negócios, contamos com António Nogueira Leite que, além de colunista do Negócios, é gestor e administrador de várias empresas, já foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos e secretário de Estado do Tesouro e Finanças. O tema central são os certificados de aforro