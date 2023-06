Advogado do Diabo - Episódio 45

Neste episódio olhamos para as novas regras que o Governo quer ver aprovadas para as ordens profissionais. São 12 as ordens profissionais abrangidas pelo novo estatuto e são muitas as críticas às mudanças que a legislação acarreta. Trata-se de uma forma de aumentar a transparência de quem desempenha funções de liderança em associações de direito público ou é só mais uma forma de populismo? O conselho de supervisão que o Governo pretende criar é uma ingerência? Há uma tentativa de controlo das ordens profissionais? Há margem para cedências neste processo? Os estágios de acesso a várias profissões vão passar a ser pagos num montante que se traduz no salário mínimo mais 25%. É bom ou é um travão no acesso à profissão?