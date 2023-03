Advogado do Diabo - Episódio 34

Neste episódio voltamos ao tema da TAP, numa altura em que o Governo decidiu exonerar a CEO e o presidente do conselho de administração da empresa após o parecer final da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a saída da administradora Alexandra Reis. Como se explica que apenas a IGF tenha olhado para o estatuto do gestor público? A batalha legal que se avizinha com a CEO da TAP pode custar mais à empresa do que os 500 mil euros de indemnização a Alexandra Reis? E em termos de consequências políticas?