Advogado do Diabo - Episódio 47

Neste episódio contamos com a participação do professor professor João Duque, dean do ISEG, para debater o discurso de Christine Lagarde no Fórum Anual do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra. As críticas às palavras de Lagarde são justas? A presidente do BCE foi, como a acusam, "insensível"? Os aumentos salariais estão mesmo a atrasar o controlo da inflação? Lagarde está apenas a olhar para a situação em países como a Alemanha?