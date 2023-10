Advogado do Diabo - Episódio 56

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, contamos com a participação de Carlos Tavares economista e coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da Sedes, e olhamos, inevitavelmente, para a proposta do Orçamento do Estado para 2024 entregue pelo Governo.