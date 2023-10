Advogado do Diabo - Episódio 57

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, contamos com a participação de André Pinção Lucas, diretor-executivo e confundador do instituto Mais Liberdade e um dos autores do livro "Trancas à porta – Desfazendo mitos sobre a crise da habitação".