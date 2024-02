Advogado do Diabo com Cristina Siza Vieira: Limitações do aeroporto de Lisboa pesam no turismo

Neste episódio do "Advogado do Diabo", o videocast do Negócios, a convidada é Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que fala sobre o turismo e a questão do aeroporto de Lisboa.