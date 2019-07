Negócios TV Ricardo Salgado diz que esclareceu relações e contrato com Zeinal Bava A carregar o vídeo ... Negócios TV Ricardo Salgado diz que esclareceu relações e contrato com Zeinal Bava 0 0 Ler mais tarde 18:23

O ex-presidente do BES disse hoje que esclareceu perante o juiz de instrução do processo Operação Marquês, Ivo Rosa, "as relações e o contrato com Zeinal Bava", ex-presidente executivo da PT.