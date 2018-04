Negócios TV Bolsa nacional valoriza pela sexta sessão A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional valoriza pela sexta sessão 1 0 Ler mais tarde 24.04.2018

A retalhista liderada por Soares dos Santos recuperou das perdas e puxou pelo índice nacional. O sector do papel ganha destaque em Lisboa com a Altri a renovar máximos históricos e as pares a avançarem acima do 1%.