Negócios TV Bolsa nacional sobe e acompanha resto da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Bolsa nacional sobe e acompanha resto da Europa 0 0 Ler mais tarde 17:54

A bolsa nacional encerrou em alta ligeira, mas com apenas seis cotadas com sinal verde. A Pharol disparou mais de 6% enquanto a Sonae tocou no valor mais baixo desde Junho de 2017.