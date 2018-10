Negócios TV PSI-20 acompanha ganhos da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV PSI-20 acompanha ganhos da Europa 0 0 Ler mais tarde 09:46

As bolsas europeias abriram com ganhos e estão a dar boleia a Lisboa. A praça portuguesa está a ser animada pela valorização de mais de 1% do BCP, num dia em que a negociação deve ser novamente marcada pelo Orçamento do Governo italiano.